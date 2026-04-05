YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Yenipazar Belediyesi vatandaşlara 'Giderler Çöp Değildir' uyarısında bulundu.

Giderlere atılan cisimlerin tıkanıklığa yol açtığı belirtilerek, nelerin giderlere atılmaması gerektiği ve doğru yöntemlerin ne olduğu konusunda bilgiler paylaşıldı.

Bu kapsamda ıslak mendil, peçete, yağ ve hijyenik atıkların giderlere atılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Söz konusu atıkların giderlere atılması durumunda tıkanmalara neden oldukları, altyapıya zarar verdikleri, çevre kirliliğine yol açtıkları ve taşkın ve kötü koku problemleri oluşturdukları vurgulandı.

Söz konusu atıkların nerelere atılması gerektiği bilgisi de paylaşılarak, ıslak mendil ve peçetelerin çöpe, atık yağların geri dönüşüme ve hijyenik atıkların da katı atığa atılması gerektiği belirtildi.

Yenipazar Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, "Daha temiz bir çevre ve sorunsuz bir altyapı için hep birlikte duyarlı olalım" denildi.