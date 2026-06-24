Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te bedelli askerlik hizmetini yerine getiren şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bilecik’te bedelli askerlik hizmetini yerine getiren O.A. isimli şahsın hapis cezası ile aranması olduğunu tespit etti.
Ekipleri şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğunu tespit ederek, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.