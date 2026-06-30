Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında baygınlık geçiren sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya-Bilecik istikametinde seyir halinde olan 54 N* 59* plakalı otomobilin sürücüsü E.U., seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü E.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Diğer yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.