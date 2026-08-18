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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Mehmet Çoban / Yeniçağ



Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halinde olan otomobilin Demirköy mevkisine geldiği sırada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.