Bilecik’te sabaha karşı bir kuyumcuya düzenlenen balyozlu soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcuda saat 03.52 sıralarında meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve ilk tespitlere göre 4 kişi oldukları değerlendirilen şüpheliler, iş yerinin kepenklerini balyozla kırarak içeri girdi.

Yaklaşık 30 saniye içinde vitrindeki ziynet eşyalarını çuvallara dolduran zanlılar, geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalınan ziynet eşyalarının toplam değerinin, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.