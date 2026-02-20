Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazanın bereketini paylaştı.

Belediye Başkanlığı koordinasyonunda şehir merkezinde kurulan ve iş adamlarıyla firma sahiplerinin de katkıda bulunduğu ramazan çadırında ramazan ayının güzelliği yaşandı.

Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından geçtiğimiz haftalarda kurulan iftar çadırında bir ay boyunca kapılar açık olacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ramazan ayının getirdiği paylaşma duygusuna dikkat çekerek, ‘’Birlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’a bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, güzel şehrimize ve ülkemize esenlik getirmesini temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için hazırız. Ramazan Çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu anlayışla sürdürüyor, vatandaşlarımızla bir arada dayanışmamızı büyütüyoruz.’’ Dedi.

‘’SOFRANIN KURULMASINDA EMEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

İftar sofrasının kurulmasında katkısı olan herkese teşekkür eden Başkan Subaşı, ‘’Bu süreçte destekleriyle şehrimizde iyilik ve bereketi arttıran kıymetli iş insanlarımız ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının şehrimize sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diliyor; tüm vatandaşlarımı bu güzel sofralarda buluşmaya davet ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Vatandaşlar da kurulan iftar sofrasında birlikte iftar açtıkları için duydukları mutluluğu belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.