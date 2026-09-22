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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen pickleball etkinliği, sporseverler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

“Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar pickleball oynayarak hem hareketli yaşamın önemine dikkat çekti hem de kentte yeni yeni tanınmaya başlayan spor dalını deneyimleme fırsatı buldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Bilecik Tenis & Pickleball İl Temsilciliği iş birliği ve Bilecik Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe; Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan, Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman ve meclis üyeleri de katıldı.

Etkinlik boyunca alandan geçen vatandaşlar da pickleball oynayarak organizasyona dahil olurken, sporun Bilecik’te tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlandı.

Organizasyonun ardından pickleball sporunun kentte gelişmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla TTF Bilecik Tenis & Pickleball İl Temsilcileri İbrahim Kılıç ve Furkan Çakır ile etkinliğe destek veren Bilecik Belediyesi’ne teşekkür edildi.