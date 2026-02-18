Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile Şube Müdürleri Mehmet Nesih Tunçay ve Abdurrahim Omuk, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği panele katıldı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “En Başta Kitap, Dilde Söz” projesi kapsamında, Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri arasında panel etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin okuma, anlama ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler hazırladıkları sunumlarla bilgi ve düşüncelerini başarıyla paylaştı.

Etkinliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin özgüvenle söz aldığı bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” denildi.