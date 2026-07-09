Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan hapis cezası olan şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 Ay hapis cezası bulunan U.Y. yakalandı.
Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.