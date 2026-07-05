Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ
Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Dömez Köyü’nde, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt programı kapsamında yapımı tamamlanan köy yolu yerinde incelendi.
Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Genel Meclis Üyeleri Osman Pazvant ve Ahmet Konak, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yaman ile Dömez Köyü Muhtarı Ahmet Turhan, yapımı tamamlanan asfalt yolda incelemelerde bulundu.
Heyet, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, tamamlanan yolun bölge ulaşımına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.
Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı incelemelerinin ardından köy yollarında ulaşım konforunu ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, tamamlanan BSK asfalt yolunun Dömez Köyü halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.