Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te JASAT ekipleri tarafından aranması olan şüpheli şahıs takibe alınırken, polis ekiplerinin de desteği ile zor kullanılarak yakalandı.

Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri E.Ç. isimli aranması olan şüpheli şahsı takibe aldı. Kent merkezinde bir büfe önünde yakalanmak istenen şahıs kaçmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen takviye polis ekipleri ile birlikte JASAT ekipleri şahsı kaçmak isterken zor kullanılarak yakaladı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.