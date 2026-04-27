Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aracında uyuşturucu bulunan şahsa adli işlem ve para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, muhtelif miktarda metamfetamin ve 1 adet cam aparat (Bong) ele geçirdi.

Ekipler, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 şüpheli şahsı yakalarken, şahsa Karayolları Trafik Kanunu gereğince 249 Bin TL idari para cezası uygulayarak aracı otoparka çektirdiler.