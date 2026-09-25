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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katındaki daireden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Tedbir amacıyla binanın elektrik ve doğal gaz akışı kesilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Dairede maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.