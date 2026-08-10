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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecek. Programa başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hastaneden yapılan duyuruya göre, 3 Ağustos’ta başlayan başvuru sürecinin ardından eğitim programı 28 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecek.

Programa, ameliyathanede en az 2 yıl çalışmış hemşireler, hemşire yetkisine sahip ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) başvurabilecek.

Adaylardan; yönetici ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından ıslak imzalı ve mühürlü başvuru formu, ameliyathanede 2 yıl çalışıldığını gösteren kurum onaylı belge, unvana ait diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi ve ebeler için kurum onaylı hemşire yetki belgesi talep ediliyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda bulunan başvuru formunu doldurmaları, formu yönetimlerine onaylattıktan sonra başvuru tarihleri içerisinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne e-posta yoluyla göndermeleri gerekiyor. Başvuruların ayrıca resmi yazıyla yapılması gerektiği belirtildi.