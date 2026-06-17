Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde özel amaçlı acil yardım ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza İçköy-Kovalıca yolu üzerinde meydana gelirken, Kovalıca Köyü istikametinden Bozüyük’e seyir halindeki özel amaçlı acil yardım ambulansı karşı istikamette ilerleyen ve belirtilen mevkiide U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.