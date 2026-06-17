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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde özel amaçlı acil yardım ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza İçköy-Kovalıca yolu üzerinde meydana gelirken, Kovalıca Köyü istikametinden Bozüyük’e seyir halindeki özel amaçlı acil yardım ambulansı karşı istikamette ilerleyen ve belirtilen mevkiide U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.