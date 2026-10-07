Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinliklerinin açılışı Merkez Sentetik Saha’da gerçekleştirildi. Programda gençler, farklı spor branşları ve çeşitli etkinliklerle buluştu.

Açılış programına Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun da katıldı.

Etkinlik kapsamında farklı spor branşlarının tanıtıldığı stantları ziyaret eden gençler, hazırlanan spor parkurlarında yeteneklerini deneme fırsatı buldu. Basketboldan badmintona kadar çeşitli branşların yer aldığı programda gençlerin spora olan ilgisinin artırılması amaçlandı.

Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerle de renklenen programda katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sportif faaliyetlere katıldı.

5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Bilecik’te farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.