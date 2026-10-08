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Kaynak: AA

Merkez Sentetik Saha'daki programa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun katıldı. Etkinlik alanında farklı spor branşlarının tanıtıldığı stantları gezen gençler, kurulan spor parkurlarında çeşitli oyunlara dahil oldu.

Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında gençler, farklı branşları yakından tanıma ve uygulama imkanı buldu. Spor alanlarına ayrılan parkurlarda gerçekleştirilen etkinliklerde gençler çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, amatör sporun gençler açısından taşıdığı öneme değinerek, "Amatör Spor Haftası vesilesiyle gençlerimizi sporla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gençlerimizi farklı branşlarda spor yapmaya, hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye davet ediyoruz" dedi.