Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Maziden Atiye Çanakkale” programı kapsamında; alanında öne çıkan öğrenciler ödüllendiriliyor.

Bu özel programla öğrencilerin tarih şuuru kazanmaları, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeleri; köklü medeniyet mirasımıza sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Bir hafta sürecek program boyunca öğrenciler; kültürel geziler, sanat etkinlikleri, konserler, şiir dinletileri ve atölye çalışmalarına katılarak hem geçmişle bağ kuracak hem de geleceğe daha güçlü adımlar atacak.