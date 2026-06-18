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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Cam San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan iş birliği kapsamında hayata geçirilen “Yöneticiler İçin Etkili İletişim Becerileri Eğitimi” tamamlandı.

Toplam 12 hafta süren eğitim programı boyunca, Park Cam San. ve Tic. A.Ş.’de yönetici olarak görev yapan katılımcıların liderlik, etkili iletişim, ekip yönetimi, karar alma ve stratejik düşünme yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, günümüz iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen, çalışanlarıyla güçlü bağlar kurabilen ve kurumsal hedeflere yön verebilen liderlik becerileri konusunda önemli kazanımlar elde etti.

Şeyh Edebali Üniversitesinin bilgi birikimi ile sektörün ihtiyaçlarını buluşturan eğitim programı, akademi-sanayi iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekti. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülen programın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde, Merkez Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk tarafından katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi.

Program, belge takdimi ve katılımcılara hitaben yapılan bilgilendirme ve teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.