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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Bilecik’in Bayırköy Beldesinde bir ahırda çıkan yangın korkuttu. Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde A.İ.'ye ait ahırda yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesi sonrası bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.