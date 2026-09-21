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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’te Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara geleneksel Ahi Pilavı ikramında bulunuldu.

Program kapsamında Şeyh Edebali ile hayatını kaybeden esnafların ruhuna ithafen Mevlid-i Şerif okundu. Mevlidin ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından vatandaşlara Ahi Pilavı dağıtıldı.

Ahilik kültürünün temel değerleri arasında yer alan dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik anlayışını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi.

Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, düzenlenen programla Ahilik Haftası’nın manevi atmosferinin vatandaşlarla birlikte paylaşıldığını ifade ettii.