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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde afet risklerinin azaltılması amacıyla belirlenen hedef ve eylemler ele alınırken, İRAP kapsamında kurumlara düşen görev ve sorumluluklar değerlendirildi.

Ayrıca afetlere karşı dirençliliğin artırılmasına yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler üzerinde duruldu.