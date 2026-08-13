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Kaynak: İHA

Osmaneli ilçesinde ikamet eden Elbeyli Dalgıç (60), evinde aniden rahatsızlanması üzerine 34 PFC 174 plakalı otomobiliyle Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine doğru yola çıktı.

KAPILARI KİLİTLİ ARAÇTA CAN VERDİ

Kendi imkanlarıyla hastane bahçesine kadar gelmeyi başaran Dalgıç, otomobilinden inemeden kriz geçirdi. Araç içerisinde sürücünün hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler ve görevliler derhal yardıma koştu. Otomobil kapılarının kilitli olması sebebiyle aracın camı kırılarak sürücüye ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde 60 yaşındaki Elbeyli Dalgıç'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Emniyet güçleri yaşanan acı olayla ilgili inceleme başlattı.