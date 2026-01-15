

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan iki domuzun sokaklarda gezdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü civarındaki bir sitede oturan vatandaş akşam saatlerinde evinin önünden geçen iki domuz görünce o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde iki domuzun sitenin bulunduğu sokaktan geçerek şehir dışına doğru ilerleyerek gözden kayboldukları görülüyor.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde de Osmangazi Mahallesi TOKİ bölgesi karşısındaki Atatürk Ormanı civarından İstasyon rampası yoluna çıkarak yiyecek arayan iki ayı görüntülenmişti.