Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te sertifikalı tohum kullanımını ve buğday verimini artırmak amacıyla Tohumluk Buğday Projesi kapsamında üreticilere tohum desteği sağlanacak.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre proje çerçevesinde, il genelinde 842 çiftçiye toplam 628 bin kilogram Adagio ve Falado çeşidi tohumluk buğday dağıtımı planlandı.
Proje ile birim alandan elde edilen verimin yükseltilmesi ve kaliteli ekmeklik buğday üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, üreticilere bol ve bereketli bir sezon dilendi.