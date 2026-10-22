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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’te sertifikalı tohum kullanımını ve buğday verimini artırmak amacıyla Tohumluk Buğday Projesi kapsamında üreticilere tohum desteği sağlanacak.

‎Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre proje çerçevesinde, il genelinde 842 çiftçiye toplam 628 bin kilogram Adagio ve Falado çeşidi tohumluk buğday dağıtımı planlandı.

‎Proje ile birim alandan elde edilen verimin yükseltilmesi ve kaliteli ekmeklik buğday üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, üreticilere bol ve bereketli bir sezon dilendi.