YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, DSİ Bilecik 33. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Sözer ziyareti kapsamında DSİ tarafından Bilecik'e yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sözer, DSİ tarafından Bilecik genelinde hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgilerde paylaştı.

Bilecik'te 15 baraj ile 50,35 milyon m³ su depolama kapasitesi yakalanırken, 27 sulama tesisi ile 17.606 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı.

Çiftçilere yıllık 1 milyar 795 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı.

35 taşkın koruma tesisi ile yerleşim alanları ve tarım arazileri taşkın riskine karşı koruma altına alındı.

Toplam 80 tesis 12,4 milyar TL yatırım bedeliyle hizmete alındı.

Vali Sözer, vatandaşların refahını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.