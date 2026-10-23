Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

‎

Edinilen bilgiye göre; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. Y. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

‎

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

‎

Bilecik Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hedefimiz Huzur, Yolumuz Adalet" anlayışıyla şehirdeki suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtildi.