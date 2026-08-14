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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Dolandırıcılık” suçlarından hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.P., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.