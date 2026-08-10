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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Özel İdaresi, 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla il genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde toplam 21 bin 610 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı tamamlandı. Altyapı yatırımlarının yanı sıra vatandaşların kesintisiz hizmet alabilmesi amacıyla birçok farklı noktada bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından modüler içme suyu deposu kurulumları, içme suyu deposu onarımları, hat bakım ve arıza giderme çalışmaları ile vidanjör hizmetleri de il genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde hayata geçirildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerin ihtiyaçları doğrultusunda içme suyu ve kanalizasyon altyapısını daha güçlü hale getirmek için planlı çalışmaların devam ettiğini belirterek, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.