

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde 670.000 TL tutarında elektrik kablosu çaldıkları tespit edilen şebekeye JASAT ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde OEDAŞ’a ait elektrik kablolarını çalan 6 şüpheli şahıs, JASAT ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin günler süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, OEDAŞ'a ait elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameraları incelemesi ile teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayının arkasında bir taşeron firmanın olduğunu ortaya çıkardı.

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda A.E, M.E, A.E, E.Ş.E, F.T. ile A.E.C'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ile M.E. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı hükümleri uygulandı.