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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

“BİRLİKTE Güvenli Gelecek” projesi kapsamında Dedeoğlu Camii Yaz Kur’an Kursu’nu ziyaret eden trafik ekipleri, burada eğitim gören 60 öğrenciyle bir araya geldi.

Eğitimde öğrencilere trafikte doğru davranışlar, temel trafik kuralları, trafikte saygının önemi ve çocukların trafikte dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanmasının amaçlandığı etkinlikte, güvenli hareket etmenin hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişileri olası tehlikelerden korumadaki önemine dikkat çekildi.