Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri çalışmalarda, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranması olan şahsı yakaladı.
Jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek faaliyetleri sırasında, ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranan K.T. isimli şahsı yakaladı.
Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.