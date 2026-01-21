Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesindeki 6 katlı binanın zemin katındaki işyerinden çıkan dumanların fark edilmesi üzerine durum hemen 112 acil çağrı merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık elektrik şirketine ait ekipler yönlendirildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, binadaki yoğun duman nedeni ile yaklaşık 20 daire bulunan bina tahliye edildi.

Yangının binanın girişinde olması nedeni ile tahliyeler merdivenli araçlarla gerçekleştirilirken, dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde bulunan ambülanslarda tedavi edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile başka dairelere sıçramadan söndürüldü.