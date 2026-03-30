Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, 5x5 mini futbol turnuvası düzenlenecek.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Haftası etkinlikleri ve “Gençler Spor’da Gelecek Emniyette” projesi kapsamında 5x5 mini Futbol Turnuvası düzenleneceği duyuruldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva ile gençlerin spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, güvenli sosyal ortamların oluşturulması ve polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların 3 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar müracaatlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapmaları gerekmekte olup, turnuva 6-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir.