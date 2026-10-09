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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te tarımsal üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında 566 üreticiye kanola ve yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. Dağıtılan tohumlarla toplam 16 bin 750 dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kanola ve Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Kanola Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu dağıtıldı. Sağlanan destekle yaklaşık 11 bin dekar alanda kanola üretimi yapılması hedefleniyor.

Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ise 260 üreticiye toplam 63 ton yem bitkisi tohumu teslim edildi. Dağıtılan tohumlarla yaklaşık 5 bin 750 dekar alanda ekim yapılması planlanıyor.

VALİ SÖZER: “ÜRETİME SAĞLADIĞIMIZ DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Tohum dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi tarafından tarımsal üretime sağlanan desteğin geçen yıla göre iki katına çıkarıldığını açıkladı.

Vali Sözer, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İl Özel İdaremizin üretime sağladığı desteği geçtiğimiz yıla göre iki katına çıkardık. Devletimizin desteği, çiftçimizin alın teri ve emeğiyle Bilecik tarımını hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.”

Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Sözer, “Toprağa düşen her tohumun berekete dönüşmesini diliyor; desteklerimizin çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.