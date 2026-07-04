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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde binlerce kişi ve aracı kontrol etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 124 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Denetimler kapsamında 5 bin 758 şahıs sorgulanırken, 2 bin 775 araç kontrol edildi. Ayrıca 33 park ve bahçe, 23 iş yeri ile 40 kullanılmayan metruk ev ekipler tarafından denetlendi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere 52 bin 31 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.