İlçede nohut üretimini artırmak ve kullanılmayan tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla “Yazlık Ekime Alternatif Ürün Nohut Projesi” kapsamında bir tohum dağıtım etkinliği düzenlendi. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ın da katıldığı programda üreticilerle bir araya gelinerek proje üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma çerçevesinde, 2026 üretim sezonu için 27 çiftçiye yüzde 75 hibeli olarak toplam 5 bin 150 kilogram nohut tohumu verildi. Dağıtılan tohumların yaklaşık 350 dekarlık alanda ekilmesi hedeflenirken, ilçede nohut üretim alanlarının son yıllarda ciddi oranda genişlediği vurgulandı. Nitekim 2025 yılında 390 dekar olan ekim alanının, 2026’da bin 100 dekara yükseldiği belirtildi.

Program kapsamında teknik ekipler tarafından üreticilere nohut yetiştiriciliği ve uygun çeşit seçimi hakkında bilgi aktarılırken, tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik desteklerin süreceği ifade edildi.