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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Kızılay tarafından düzenli kan bağışında bulunan gönüllüleri onurlandırmak amacıyla sürdürülen ödüllendirme programı kapsamında, Bilecik’te 45 ve üzeri kez kan bağışında bulunan Ahmet Lütfi Özlük’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından hazırlanan plaket, Türk Kızılay Bilecik İl Merkezi Başkan Yardımcısı Murat Ateş tarafından Özlük’e takdim edildi.

Törende düzenli kan bağışının toplum sağlığı ve ihtiyaç duyulan kanın karşılanması açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Ateş, örnek duyarlılığı ve Kızılay’a verdiği destek dolayısıyla Ahmet Lütfi Özlük’e teşekkür etti.

Türk Kızılay’ın kan bağışçılarına yönelik ödüllendirme programında 10 kez bağış yapanlara bronz, 25 kez bağış yapanlara gümüş, 35 kez bağış yapanlara altın madalya, 45 ve üzeri bağış gerçekleştiren gönüllülere ise teşekkür plaketi takdim ediliyor.

Plaketini alan Ahmet Lütfi Özlük de sağlığı uygun vatandaşlara düzenli kan bağışında bulunmaları çağrısı yaparak Kızılay ailesine teşekkür etti.

Program, plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.