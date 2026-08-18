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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı yol çalışmaları kapsamında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarında ağustos ayı itibarıyla 40 kilometrelik bölüm tamamlandı.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yolların bakım ve onarımları gerçekleştirilirken, belirlenen güzergâhlarda sıcak asfalt uygulaması yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarının ardından yol çizgileri ile trafik işaret ve levhalarının da tamamlanmasıyla yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin Bilecik’in farklı noktalarında yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.