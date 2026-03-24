Bilecik'te hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcılık zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri bu kapsamda Osmaneli ilçesi Büyükyenice Köyü mevkiinde bir kişiyi gözaltına aldı.
Yakalanan E.A.'nın (25) Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.