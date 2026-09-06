Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.T., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.