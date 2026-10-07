Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası başladı. Kamu kurumlarının takımlarını karşı karşıya getiren turnuvada voleybol heyecanı yaşanıyor.
Kamu çalışanlarını spor aracılığıyla bir araya getiren organizasyonda takımlar, dostluk ve fair-play anlayışı içerisinde mücadele ediyor.
Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmalarda kamu kurumlarının takımları sahada başarı için ter dökerken, müsabakaların rekabetçi ve keyifli mücadelelere sahne olması bekleniyor.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek sporculara fair-play ruhuyla mücadele çağrısında bulundu.