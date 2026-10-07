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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası başladı. Kamu kurumlarının takımlarını karşı karşıya getiren turnuvada voleybol heyecanı yaşanıyor.

‎Kamu çalışanlarını spor aracılığıyla bir araya getiren organizasyonda takımlar, dostluk ve fair-play anlayışı içerisinde mücadele ediyor.

‎Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmalarda kamu kurumlarının takımları sahada başarı için ter dökerken, müsabakaların rekabetçi ve keyifli mücadelelere sahne olması bekleniyor.

‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek sporculara fair-play ruhuyla mücadele çağrısında bulundu.