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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te kamu kurumlarının katılımıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası, İstasyon Spor Salonu’nda başladı.

Turnuva kapsamında farklı kamu kurumlarını temsil eden takımlar sahaya çıkarak kıyasıya mücadele ediyor. Karşılaşmalarda rekabetin yanı sıra takım ruhu ve fair-play anlayışının ön planda tutulması hedefleniyor.

Kamu çalışanlarını spor aracılığıyla bir araya getiren organizasyonda, oynanan karşılaşmalarla turnuva heyecanı yaşanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek organizasyonun sporun birleştirici gücüyle, centilmence mücadelelere sahne olması temennisinde bulundu.