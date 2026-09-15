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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürlüğü, oda başkanları ve temsilcileri ile İlin Ahisini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarete Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının başkanları ve temsilcileri ile İlin Ahisi katıldı.

Ziyarette Ahilik geleneğinin toplum ve esnaf kültüründeki önemine dikkat çeken Vali Sözer, Ahiliğin yüzyıllardır birlik, beraberlik, dayanışma ve dürüstlük gibi değerleri yaşattığını ifade etti.

Esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası’nı kutlayan Sözer, Ahilik kültürünün birlik, beraberlik, dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç anlayışını yaşatan önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Vali Sözer, bu değerleri sürdüren esnaf ve sanatkârlara çalışmalarında başarılar dileyerek 39. Ahilik Haftası’nı kutladı.