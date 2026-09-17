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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 39. Ahilik Haftası kapsamında Şeyh Edebali Külliyesi’nde kutlama programı düzenlendi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile il protokolü katıldı.

Ahilik kültürünün temel değerlerinin ön plana çıkarıldığı programda yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağına ödülleri takdim edildi. Program kapsamında geleneksel Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirilirken, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtıldığı sergi de gezildi.

VALİ SÖZER’DEN AHİLİK MESAJI

Programın ardından değerlendirmede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, Ahilik kültürünün dürüstlük, kardeşlik, dayanışma, alın teri ve helal kazanç gibi değerler üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti.

Sözer, açıklamasında, “‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışının filizlendiği bu topraklarda; dürüstlüğü, kardeşliği, dayanışmayı, alın terini ve helal kazancı esas alan Ahilik kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası’nı kutlayan Vali Sözer, “Bu köklü geleneği bugünlere taşıyan kıymetli esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor; tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.