Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.İ.’nin Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen çalışma sonucu şahıs yakalandı.
İşlemleri tamamlanan E.İ., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.