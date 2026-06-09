Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Örenköy’de yapılan sezonun ilk kiraz hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Bilecik’te yaklaşık 27 bin dekar alanda gerçekleştirilen kiraz üretimiyle yıllık yaklaşık 15 bin 500 ton ürün elde edildiğini belirten Vali Sözer, erkenci ve kaliteli üretimiyle öne çıkan Bilecik kirazının hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Vali Sözer hasadın ardından yaptığı açıklamada, “Ören Köyümüzde kiraz hasadına katıldık. Hamdolsun, bu yıl kirazda verim oldukça yüksek. İlimizde yaklaşık 27 bin dekar alanda gerçekleştirilen kiraz üretimiyle yıllık yaklaşık 15 bin 500 ton ürün elde ediliyor. Erkenci ve kaliteli üretimiyle öne çıkan Bilecik kirazı, hem ülkemiz ekonomisine hem de ihracatımıza önemli katkılar sağlıyor. Hasat sezonunun üreticilerimiz için bereketli, kazançlı ve hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.