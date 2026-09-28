Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekipleri, “BİRLİKTE Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına okulda öğrenim gören 26 öğrenci katıldı.
Programda öğrencilere polislik mesleğinin yanı sıra genel güvenlik konuları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı hakkında bilgiler verildi.
Gerçekleştirilen çalışmayla çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve güvenlik konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanmasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.