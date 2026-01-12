Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni yılda da can dostlarımıza ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Şu ana kadar başta aşı ve kısırlaştırma çalışmaları olmak üzere yüzlerce can dostumuzun ameliyat edildiği, tedavi gördüğü merkez içinde bulunduğumuz kış mevsiminde de en iyi olanakları sunmaya devam ediyor.

Uzman hekim ve görevlilerin büyük bir titizlikle görevlerini sürdürdüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi, 2025 yılında yüzlerce kedi, köpek ve yaban hayvanına tedavi ve barınma imkanı verdi.

Ana tesis başta olmak üzere iki adet doğal yaşam alanını da can dostlarımızın hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının doğal ortamlarda vakit geçirmesine imkan sağladı.

700’e yakın kedi ve köpeğin yaşamını sürdürdüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılında binlerce öğrenci ve vatandaşı da ağırladı.

Kedi ve köpek kulübelerinin Bilecik Belediyesi atölyelerinde imal edildiği tesiste ayrıca sahiplendirme imkanı da vatandaşlara sunuluyor.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2026 yılında da can dostlarımıza ev sahipliği yapacak.

2025 yılı içerisinde 726 adet kedi ve köpek kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinde ayrıca 1100 adet kuduz aşısı, 1856 adet parazit aşısı uygulaması yapıldı. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 235 adet kedi ve köpek sahiplendirildi.

Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde 1082 adet kedi ve köpek muayene edilerek sağlığına kavuşturulurken, onlarca ameliyat işlemi yapılıp 6 adet yaban hayvanı da tedavi edildi.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının kırık operasyonlarında kullanılması için osteosentez seti alınırken aynı zamanda osteosentez matkap, pin, plaka seti de ekipmanlar arasına dahil edildi.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan Mama Üretim Tesisinde can dostlarımız için mama üretimini arttırmak amacıyla mama üretim makinalarında değişikliklere gidilerek, daha sağlıklı ve etkin üretim gerçekleştirildi.