

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İstiklal marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreni sona ererken kutlamalar İstasyon Kapalı Spor Salonunda devam etti.

İstasyon Kapalı Spor Salonundaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından yapıldı.

Müdür Şimşek konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilere Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Elim olaylarda yaralananlara acil şifalar dileyen Müdür Şimşek konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” şiarıyla kurulan, milli egemenliğimizin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. kuruluş yıldönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile millî mücadele günlerinde haklı davamız kuvvetli bir dayanak bulmuş; milletimizin binlerce yıllık tarihinden miras aldığı temsil geleneği, güçlü bir millî egemenlik anlayışı olarak öne çıkmıştır. Bu anlamda 23 Nisan 1920 tarihi, takvimden bir tarih olmanın ötesinde; millî kimliğimizin, bağımsızlık ülkümüzün ve ortak geleceğimizin temelini oluşturmak gibi büyük bir anlam yüklenen dönüm noktası olmuştur. Aynı zamanda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günün yıl dönümleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ülkece büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Bu anlamlı bayramın çocuklara ithaf edilmesi, milletimizin geleceğini emanet ettiği nesillerin yalnızca korunması değil, aynı zamanda; bilinçli, sorumlu ve erdemli şahsiyetler olarak yetiştirilmesi yönündeki güçlü iradenin ifadesidir.

Bir asır önce umutla, inançla ve dualar ile açılan Gazi Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde, milletimizin hürriyet ve istikbal davasının kalbi olmuştur. Uğruna dünyada emsali görülmemiş bedeller ödenen mukaddes vatan toprağının her karışında, kahraman ecdadımızın hayalleri ve duası olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki evlatlarımız da Türkiye Yüz Yılını, Türkiye Bin Yılına taşıyacak, Ay Yıldızlı sevdamızı ebediyetin göğünde dalgalandıracaktır.”

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’in konuşmasının ardından minik öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Şiirlerin okunması ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Faik Oktay Sözer tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Buradaki kutlama programına, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğg. Yusuf Aslan, Garnizon Komutanı İsmail Benli, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Baro Başkanı Halime Kahraman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Çil, daire müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.